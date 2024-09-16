الحشد يحقق فوزاً تاريخياً في بطولة اليد العربية

شفق نيوز/ حقق فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، يوم الاثنين، فوزاً تاريخياً يحدث لأول مرة على نادي البنك الأهلي المصري، بنتيجة 29-28 في أولى مبارياته ضمن منافسات المجموعة الثانية لبطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس، المقامة في الكويت.

وانطلقت ، اليوم البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري والكأس لكرة اليد، التي تستضيفها الكويت لغاية 26 من شهر أيلول الحالي، بمشاركة فريقي الحشد الشعبي والكرخ العراقيين.

ويلعب فريق الحشد الشعبي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من البنك الأهلي المصري والغرافة القطري ومليحة الامارتي والقادسية الكويتي.

إلى ذلك، يلعب فريق الكرخ أول مباراة له يوم غد الثلاثاء، امام الأهلي القطري ضمن منافسات الجولة الأولى لفرق المجموعة الأولى للبطولة العربية.

يذكر أن فريق الكرخ، توج بطلا لدوري اليد في الموسم 2023-2024 وحل فريق الحشد الشعبي ثانيا والشرطة بالمركز الثالث.