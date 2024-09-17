الحشد يحقق انتصاره الثاني على  مليحة الإماراتي في البطولة العربية لليد

شفق نيوز/ حقق نادي الحشد الشعبي العراقي انتصاره الثاني في البطولة العربية الـ39 للأندية أبطال الدوري والكأس، بعد فوزه على نادي مليحة الإماراتي بنتيجة 27-26.

ويلعب فريق الحشد الشعبي في المجموعة الثانية إلى جانب البنك الأهلي المصري والغرافة القطري ومليحة الإماراتي والقادسية الكويتي.

وكان فريق الحشد الشعبي لكرة اليد قد حقق انتصاره الأول أمس الاثنين على نادي البنك الأهلي المصري، بنتيجة 29-28 في منافسات المجموعة الثانية للبطولة، المقامة في الكويت.

وفي سياق متصل، تعادل نادي الكرخ العراقي ضمن المنافسات ذاتها اليوم الثلاثاء مع النادي الأهلي القطري بنتيجة 27-27.