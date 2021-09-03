الحشد يتوج ببطولة أندية بغداد بالكانوي

شفق نيوز/ أحرز نادي الحشد الرياضي المركز الأول في بطولة أندية بغداد للكانوي لفئة المتقدمين التي أقيمت منافساتها في بحيرة نصب الشهيد ومدينة ألعاب السندباد وأستمرت ليومين.

وقال رئيس إتحاد الكانوي ماجد صالح لوكالة شفق نيوز، ان فريق الحشد توّج أولاً جامعاً 39 نقطة فيما حلّ النادي الآثوري ثانياً بنيله 34 نقطة، وجاء نادي الشباب ثالثاً بتحقيقه 25 نقطة.

وتابع صالح قائلاً ان تسعة أندية شاركت في البطولة، حيث أسفرت منافسات الشباب والناشئين عن فوز فريق الحشد بواقع 30 نقطة، وجاء بالمركز الثاني نادي الشباب برصيد 25 نقطة، فيما حلّ فريق آليات الشرطة بالمركز الثالث بعد ان جمع 13.

وأشار حميد الى ان البطولة هي باكورة أنشطة اتحاده للعام الجاري، وقد شهدت منافسات قوية أفرزت مواهب واعدة يمكن التعويل عليها للاستحقاقات المقبلة.

وختم رئيس اتحاد الكانوي ماجد حميد حديثه مؤكداً ان تقدم اللعبة في العراق يحتاج الى دعم مالي يسهم في تهيئة متطلباتها ومستلزمات اللاعبين وإعدادهم ليتمكنوا من المنافسة الجادة في المشاركات الخارجية.