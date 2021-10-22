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الحشد يتوج ببطولة العراق للتجديف

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-22T10:56:53+0000
الحشد يتوج ببطولة العراق للتجديف

شفق نيوز/ توج فريق الحشد بطلا لمنافسات العراق بتجذيف الكانوي للمتقدمين والشباب والناشئين في السباقات التي جرت في بحيرة نصب الشهيد صباح اليوم الجمعة وبمشاركة 18 ناديًا.

وقال رئيس اتحاد اللعبة ماجد صالح في بيان اليوم، ان فريق الحشد جمع 29 نقطة ليتوج بالمركز الأول يليه فريق الشباب ثانيا برصيد 24 نقطة فيما حل فريق الاثوري ثالثا بعد ان جمع 16 نقطة .

واشار إلى أن المنافسات شهدت إثارة واضحة بين اللاعبين ونتج عنها بروز العديد من اللاعبين وبمختلف الفئات يمكن ان يكون لهم دور كبير في تحقيق الانجازات الرياضية أثناء الاستحقاقات الخارجية المقبلة.

يذكر ان 18 ناديا تنافسوا في بطولة العراق وهم (نادي السماوة_نادي العمارة _نادي القرنة _نادي البحري _نادي الحشد _نادي الكاظمية _نادي الوفاء _نادي الاثوري _نادي الميثاق _ نادي الشباب _نادي النجدة _ نادي الحسين - نادي الصناعات الكهربائية _نادي آليات الشرطة _نادي غاز الشمال _نادي دوكان _نادي السليمانية _نادي سيروان ).

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