الحشد يتقدم في ملحق البقاء بالدوري الممتاز بفوزه على الصوفية

شفق نيوز - بغداد

حقق فريق الحشد الشعبي فوزاً على ضيفه الصوفية بنتيجة 2-0، في المباراة الأولى من مواجهتي ملحق "البلاي أوف" لتحديد الفريق المتأهل إلى الدوري العراقي الممتاز أو الهابط إلى دوري الدرجة الأولى.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحشد الشعبي بهدفين دون مقابل، سجلهما حيدر حامد في الدقيقة 13 وسلام محمد في الدقيقة 35، فيما لم تتغير النتيجة في الشوط الثاني رغم محاولات الفريقين حتى صافرة النهاية.

وأقيمت المباراة على ملعب نادي النفط في العاصمة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لفريق الحشد الشعبي، وجمعت صاحب المركز 18 في الدوري الممتاز مع صاحب المركز الثالث في دوري الدرجة الأولى فريق الصوفية.

وبحسب نظام الاتحاد العراقي لكرة القدم، تُقام مواجهتا الملحق بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائز إلى الدوري الممتاز فيما يهبط الخاسر إلى الدرجة الأولى، على أن تقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل الموافق 12 حزيران في ملعب الصوفية عند الساعة الرابعة عصراً.

وفي حال التعادل في مجموع المباراتين، سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح لحسم النتيجة.