الحشد وديالى والشرطة ينتصرون في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ شهدت منافسات الدور الرابع من المرحلة الثانية لدوري النخبة العراقي لكرة اليد، اليوم الثلاثاء، إقامة ثلاث مواجهات انتهت بفوز فرق الحشد الشعبي وديالى والشرطة.

ففي المباراة الأولى، حقق فريق الحشد الشعبي فوزًا كبيرًا على ضيفه السليمانية بنتيجة 42-24، في اللقاء الذي أقيم على قاعة الجيش المغلقة في العاصمة بغداد.

وفي مواجهة أخرى، تمكن فريق ديالى من التغلب على ضيفه الفتوة الموصلي بنتيجة 29-25، وذلك في المباراة التي أقيمت على قاعة ديالى المغلقة للألعاب الرياضية.

أما اللقاء الثالث، فقد شهد فوز فريق الشرطة على ضيفه ذي قار بنتيجة 32-23، في مباراة احتضنتها قاعة الشرطة المغلقة في بغداد.

وتتواصل منافسات الدور الرابع، يوم غد الأربعاء، بإقامة ثلاث مباريات؛ حيث يستضيف الجيش فريق بلدية البصرة، فيما يلتقي نفط البصرة بضيفه كربلاء، ويختتم فريقا المسيب والكوفة المواجهات بلقاء على قاعة المسيب.