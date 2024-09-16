الحشد والكرخ يواجهان الأهلي المصري والأهلي القطري بانطلاق البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيور/ تنطلق، اليوم الإثنين، البطولة العربية الـ39 للأندية ابطال الدوري والكأس لكرة اليد التي تستضيفها الكويت لغاية 26 من شهر ايلول الحالي بمشاركة فريقي الحشد الشعبي والكرخ العراقيين.

ويستهل فريق نادي الحشد الشعبي مشواره في البطولة العربية الـ39 للاندية اليوم الاثنين بلقاء فريق البنك الاهلي المصري.

ويلعب فريق الحشد الشعبي في المجموعة الثانية إلى جانب كل من البنك الاهلي المصري والغرافة القطري ومليحة الامارتي والقادسية الكويتي.

بينما يلعب فريق الكرخ اول مباراة له يوم غد الثلاثاء امام الاهلي القطري ضمن منافسات الجولة الاولى لفرق المجموعة الاولى للبطولة العربية.

يذكر ان فريق الكرخ توج بطلا لدوري اليد في الموسم 2023-2024 وحل فريق الحشد الشعبي ثانيا والشرطة بالمركز الثالث.