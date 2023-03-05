الحشد والحدباء ودهوك وفتاة إيش أبطالا لدوري الدراجات

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة بغداد منافسات المرحلة الاولى من الدوري العراقي للدراجات والتي جرت على طريق اليوسفية الجديد- الجادرية.

وسبق البطولة المؤتمر الفني الذي عقد في قاعة كلية العلوم بجامعة المستنصرية بحضور رئيس واعضاء الاتحاد المركزي للعبة حيث جرت مناقشات حول الية السباقات ومواعيدها وبحضور رئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة المسابقات وعدد من حكام البطولة وممثلي الاندية المشاركة.

نتائج البطولة

حيث جاءت نتائج المتقدمين لليوم الأخير، بإحراز نادي الحشد الشعبي المركز الأول وجمع 290 نقطة وحل فريق الصناعة بالترتيب الثاني وجمع 260 نقطة أما فريق كوية جاء ثالث الترتيب ب220 نقطة.

أما في سباقات الشباب فقد جاء بالمركز الأول فريق نادي الحدباء من الموصل وجمع 280 نقطة، وفريق الصناعة حل بالمركز الثاني ب245 نقطة أما فريق الحشد جاء ثالث الترتيب ب220 نقطة واربيل جاء رابعاً ب155 نقطة.

وفي مسابقات الناشئين جاء نادي دهوك بالمركز الاول ب270 نقطة وحل نادي الدفاع الجوي بالمركز الثالث ب250 نقطة اما المركز الثالث لنادي الحدباء من الموصل ب180 نقطة.

وفي منافسات النساء احرز فريق نادي فتاة إيش المركز الاول وجمع 250 نقطة وحل نادي الكهرباء بالمركز الثاني وجمع 230 نقطة والترتيب الثالث لنادي الشباب وجمع 210 نقطة .