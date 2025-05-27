الحشد إلى نهائي دوري اليد بانتظار الفائز من الشرطة والكرخ

شفق نيوز/ تأهل فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، مساء اليوم الثلاثاء، إلى المباراة النهائية من دوري النخبة للموسم 2024-2025، بعد فوزه على فريق ديالى بنتيجة 33-29، في لقاء أقيم على قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية.

وفي المباراة الثانية، التي جرت على قاعة الكرخ ببغداد عند الساعة الثامنة مساءً، حسم التعادل بنتيجة 26-26 مواجهة الكرخ وضيفه الشرطة، في إطار الدور نصف النهائي من البطولة.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل أيضاً، بنتيجة 13 نقطة لكل فريق، ليتأجل حسم بطاقة التأهل الثانية إلى مباراة فاصلة، سيُعلن عن موعدها لاحقاً.