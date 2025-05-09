الحشد بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم

شفق نيوز/ توج فريق الحشد الشعبي، يوم الجمعة، بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بعد فوزه بفارق ركلات الجزاء "الترجيحية" بنتيجة 4-3، أمام فريق الجيش.

وانتهى الوقت الاصلي بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا الفريقين، لتذهب المباراة لركلات الترجيح وحسمها لصالح الحشد، في مباراة جرت على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد بحضور رياضي ورسمي.

وتعد المباراة حاسمة لتحديد المركزين الاول والثاني ولا تؤثر نتيجتها على تاهل الفريقين لمصاف فرق دوري الدرجة الممتازة للموسم 2025-2026 بعد حسم تاهلهما رسمياً.