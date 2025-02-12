"الحشد بالصدارة".. توقف دوري نخبة اليد وإعلان موعد انطلاق المرحلة الثانية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض، يوم الأربعاء، عن توقف مباريات دوري النخبة بين المرحلتين بعد انتهاء المرحلة الاولى من المنافسات.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز ان الاتحاد وبالتنسيق مع لجنة المسابقات قرر ايقاف الدوري لمدة اسبوعين بغية ترتيب الفرق اوراقها والاستعداد للمرحلة المقبلة.

واضاف ان الاتحاد حدد ان يكون يوم 25 من الشهر الجاري موعدا لانطلاق المرحلة الثانية من المنافسات بمشاركة 15 فريقاً .

واشار الى ان لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة اليد قررت ايقاف مباريات دوري النخبة بين المرحلتين بعد انتهاء مباريات المرحلة الاولى بتصدر نادي الحشد الشعبي بينما تذيل نادي ذي قار ترتيب الفرق بنقطتين.

ولفت الى ان نادي الحشد الشعبي جمع 39 نقطة متصدرا المرحلة الاولى ينافسه الكرخ ثانياً بنفس الرصيد لكن بفارق الأهداف، ثم ديالى برصيد 34 نقطة بالترتيب الثالث والشرطة رابعا برصيد 33 نقطة .