الحشد الشعبي يوقف سلسلة انتصارات الدفاع الجوي بدوري السلة الممتاز

شفق نيوز/ أوقف فريق نادي الحشد الشعبي، سلسلة انتصارات نادي الدفاع الجوي في الدوري الممتاز بعد تغلبه عليه بفارق ست نقاط وبنتيجة (89-83) نقطة.

جرت المباراة مساء اليوم السبت في قاعة الشعب المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

وتعد خسارة فريق نادي الدفاع الجوي هي الاولى منذ انطلاق البطولة إذ لم يتعرض الدفاع الجوية لخسارة سابقة.

يشار الى ان نادي الدفاع الجوي تغلب على بطل دوري الموسم الماضي نادي النفط بنتيجة (80-63).

وكان نادي الكرخ تغلب أمس الجمعة على نادي نفط الشمال بنتيجة (73-64) ضمن مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة.