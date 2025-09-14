الحشد الشعبي يفوز على ناد سوري في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

حقق فريق الحشد الشعبي العراقي لكرة اليد، الفوز يوم الأحد، على نظيره نادي النواعير السوري ضمن منافسات البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس.

وبهذا الفوز، حقق فريق الحشد انتصاره الثاني اليوم في البطولة العربية بعد ان حسم النتيجة لصالحه بنتيجة 35 - 23.

وكان نادي الحشد العراقي، قد حقق امس السبت، فوزه الأول على حساب نادي قطر القطري، بفارق عشرة اهداف وبنتيجة (31 - 21) في البطولة العربية لكرة اليد .

وتستضيف دولة الكويت بطولة الأندية العربية لكرة اليد بنسختها الـ40 للفترة من 12 إلى 22 من شهر أيلول الجاري .

ويلعب نادي الحشد الشعبي العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب أندية البنك الأهلي المصري، وقطر القطري، والصليبيخات الكويتي، والشباب السوري، والنواعير السوري .