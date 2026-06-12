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    • الحشد الشعبي يضمن البقاء في الممتاز والميناء يتوج بلقب دوري الناشئين

    الحشد الشعبي يضمن البقاء في الممتاز والميناء يتوج بلقب دوري الناشئين
    2026-06-12T16:50:23+00:00

    شفق نيوز- بغداد

    حافظ فريق الحشد الشعبي على مكانه ضمن أندية الدوري الممتاز لكرة القدم للموسم 2026-2027، بعد تعادله مع فريق الصوفية بنتيجة (1-1) في مباراة الإياب ضمن منافسات الـ"بلاي أوف" المؤهلة للدوري الممتاز.

    واستفاد الحشد الشعبي من فوزه في مباراة الذهاب بنتيجة (2-0)، ليحسم المواجهة بمجموع المباراتين ويؤكد استمراره في الدوري الممتاز للموسم المقبل.

    وفي سياق آخر، توج فريق الميناء بلقب دوري تحت 16 عاماً للموسم 2025-2026، عقب فوزه على فريق الزوراء بنتيجة (1-0) في المباراة الختامية التي أقيمت اليوم، ليختتم موسمه باحراز اللقب.

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