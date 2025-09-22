الحشد الشعبي يحل رابعا في البطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- الكويت

خسر فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، يوم الاثنين، أمام فريق البنك المصري بنتيجة 27- 30 في البطولة العربية لأبطال الدوري والكأس.

وبخسارة اليوم حل فريق الحشد الشعبي بالمركز الرابع بتسلسل البطولة بين الأندية العربية لكرة اليد، في البطولة التي تستضيفها الكويت بنسختها الأربعين.

ولعب فريق الحشد الشعبي ممثل العراق الأول في المجموعة الثانية، ووصل إلى نهائي البطولة، بينما لعب فريق نفط البصرة ممثل العراق الثاني منافسات المجموعات، ضمن المجموعة الأولى.

وجرت منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 12 إلى 22 أيلول/سبتمبر الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون نخبة الأندية العربية في لعبة كرة اليد.

وكان فريق نفط البصرة العراقي لكرة اليد، اختتم الأحد الماضي مشواره في البطولة العربية لأبطال الدوري بحصوله على المركز السابع وذلك بعد تحقيقه فوزاً صعباً على فريق الشباب السوري بفارق هدف واحد وبنتيجة 41 - 40.