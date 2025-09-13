الحشد الشعبي يحقق فوزه الأول على قطر القطري بالبطولة العربية لكرة اليد

شفق نيوز- بغداد

حقق نادي الحشد العراقي، مساء يوم السبت، فوزه الأول على حساب نادي قطر القطري، بفارق عشرة اهداف وبنتيجة (31 - 21) في البطولة العربية لكرة اليد بنسختها الـ40 التي انطلقت في الكويت اليوم.

وتستضيف دولة الكويت بطولة الأندية العربية لكرة اليد للفترة من 12 إلى 22 من شهر أيلول الجاري .

وحصل لاعب فريق الحشد الشعبي بكرة اليد المحترف زاركو ماركوفيتش على جائزة افضل لاعب في مباراة الحشد الشعبي وقطر القطري .

ويلعب نادي الحشد الشعبي العراقي في المجموعة الثانية، إلى جانب أندية البنك الأهلي المصري، وقطر القطري، والصليبيخات الكويتي، والشباب السوري، والنواعير السوري .

وكان نادي نفط البصرة العراقي، تعادل عصر اليوم الجمعة، مع نادي الطليعة السوري، بنتيجة 27 - 27 في أولى مباراتهما في بطولة الاندية العربية لكرة اليد .