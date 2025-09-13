الحشد الشعبي يحقق فوزه الأول على قطر القطري بالبطولة العربية لكرة اليد
شفق نيوز- بغداد
حقق نادي الحشد العراقي، مساء يوم السبت، فوزه
الأول على حساب نادي قطر القطري، بفارق
عشرة اهداف وبنتيجة (31 - 21) في البطولة العربية لكرة اليد بنسختها الـ40 التي
انطلقت في الكويت اليوم.
وتستضيف دولة الكويت بطولة الأندية العربية
لكرة اليد للفترة من 12 إلى 22 من شهر أيلول الجاري .
وحصل لاعب فريق الحشد الشعبي بكرة اليد المحترف
زاركو ماركوفيتش على جائزة افضل لاعب في مباراة الحشد الشعبي وقطر القطري .
ويلعب نادي الحشد الشعبي العراقي في المجموعة
الثانية، إلى جانب أندية البنك الأهلي المصري، وقطر القطري، والصليبيخات الكويتي،
والشباب السوري، والنواعير السوري
.
وكان نادي نفط البصرة العراقي، تعادل عصر اليوم
الجمعة، مع نادي الطليعة السوري، بنتيجة 27 - 27 في أولى مباراتهما في بطولة
الاندية العربية لكرة اليد
.