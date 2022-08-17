الحشد الشعبي يحرز المركز الاول في منافسات الكرة الطائرة البارالمبية

شفق نيوز/ توج فريق الحشد الشعبي لكرة الطائرة البارالمبي، يوم الأربعاء، بالمركز الاول في منافسات الدوري العراقي، بعد تغلبه في المباراة الختامية على نادي وسام المجد الذي حل ثانياً بثلاثة اشواط مقابل شوطين.

وقال مدرب فريق الحشد الشعبي، علي سبهان، ان "هذا الفوز جاء نتيجة الدعم الذي تلقاه الفريق من الهيئة الادارية لنادي الحشد الشعبي الرياضي".

وأضاف "الجميع كان داعماً لهذا الفريق في سبيل تحقيق المركز الاول فضلا عن تحقيق الجوائز الفردية للاعبين".

وحضر مراسيم التتويج رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي، خالد كبيان، ورئيس اللجنة البارالمبية عقيل حميد وشخصيات رياضية.