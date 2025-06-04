الحشد الشعبي يتوج بلقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2024-2025

شفق نيوز/ تُوّج نادي الحشد الشعبي، مساء اليوم الأربعاء، بلقب دوري النخبة العراقي لكرة اليد للموسم 2024-2025 بعد تغلبه على نادي الكرخ الذي حل بالوصافة بنتيجة 28-26 في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني.

وجرت المباراة عند الساعة السابعة مساءً.

وحل نادي الشرطة ثالثاً للموسم 2024-2025 بعد تغلبه اليوم على نادي ديالى في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 29-20.

وجرت المباراة في الساعة الخامسة عصراً في قاعة نادي الجيش المغلقة أيضاً.

وكان فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، قد تأهل إلى المباراة النهائية من دوري النخبة للموسم 2024-2025، بعد فوزه على فريق ديالى بنتيجة 33-29، في لقاء أقيم على قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية، بينما تأهل نادي الكرخ إلى نهائي دوري النخبة العراقي لكرة اليد، بعد تغلبه على نادي الشرطة في المباراة الخامسة "البلي أوف" بنتيجة 20-18.