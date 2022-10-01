الحشد الشعبي يتوج بلقب بطولة الأندية العربية بالدراجات

شفق نيوز/ توج فريق دراجات الحشد الشعبي بلقب بطولة الأندية العربية الأبطال للدراجات التي انتهت منافساتها اليوم السبت في مدينة اللاذقية السورية.

واسفرت النتائج الفردية والفرقية لفريق الحشد الشعبي عن حصول اللاعب عبد الله عبد الخضر طعين على المركز الأول والميدالية الذهبية في سباق 130 كم الفردي العام.

وحصل اللاعب وهبي سليمان عبدالله على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 130 كم تحت 23 سنة.

وحاز فريق الحشد الشعبي للدراجات على المركز الأول والميدالية الذهبية فرقياً في سباق 130 كم الفردي العام فيما نال المركز الثاني والميدالية الفضية فرقيا في سباق 55 كم ضد الساعة وحاز على الميدالية الذهبية في سباق 42 كم ضد الساعة والتي أحرزها علي عبد الخضر طعين وبرونزية للمتسابق احمد عبد الخضر طعين تحت 23 سنة.

وفي سباق الفردي العام 130 كم حصل اللاعب عبد الله عبد الخضر على المركز الأول والميدالية الذهبية واللاعب وهبي سليمان عبدالله أحرز المركز الثالث والميدالية البرونزية تحت 23 سنة والميدالية الذهبية فرقياً في سباق الفردي العام 130 كم.

وقدم درع البطولة لنادي الحشد الشعبي رئيس الاتحاد السوري للدراجات خالد كوكش.