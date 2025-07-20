الحشد الشعبي يتوج بالمركز الأول في بطولة العراق للملاكمة

شفق نيوز- السليمانية

اختُتمت منافسات بطولة اندية العراق للملاكمة تحت 22 عاماً، في السليمانية، يوم الأحد، والتي أُقيمت بدعم ورعاية من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فقد شهدت البطولة مشاركة 33 فريقاً مثّلوا مختلف المحافظات، وبواقع 121 ملاكماً تنافسوا على مدى خمسة أيام.

وأضاف أن نتائج البطولة أسفرت عن تتويج فريق الحشد الشعبي بالمركز الأول، تلاه فريق آليات الشرطة بالمركز الثاني، فيما حلّ نادي الزوراء ثالثاً.