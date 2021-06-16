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الحشد الشعبي يتوج بالمركز الثالث في دوري السلة الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-16T20:45:57+0000
الحشد الشعبي يتوج بالمركز الثالث في دوري السلة الممتاز

شفق نيوز / توج فريق الحشد الشعبي لكرة السلة، يوم الأربعاء، بالمركز الثالث في ختام منافسات دوري السلة الممتاز .

وتغلب فريق سلة الحشد الشعبي، على فريق نفط البصرة بنتيجة 82 مقابل 63، بالمباراة التي أقيمت مساء اليوم، في قاعة الشعب المغلقة، ليتوج مجهوداته في أول ظهور له بدوري السلة الممتازة.

وانتهى الربع الأول من اللقاء بتعادل بين الفريقين ب 14 نقطة لكل منهما، فيما انتهى الربع الثاني بتقدم نادي نفط البصرة 35 نقطة مقابل 33 للحشد الشعبي.

 وتقدم فريق الحشد الشعبي في نهاية الربع الثالث بنتيجة 59 نقطة مقابل 45 نقطة لنادي نفط البصرة، وواصل تقدمه في الفترة الرابعة التي شهدت سيطرة كبيرة للاعبي الحشد الشعبي على معظم أوقات هذه الفترة.

وازداد الفارق في اللحظات الأخيرة قبل نهاية المباراة التي انتهت بفوز  الحشد الشعبي بنتيجة 82 نقطة مقابل 63 نقطة لفريق سلة نفط البصرة.

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