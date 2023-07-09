الحشد الشعبي يتصدر مشهد ختام التجمع الثالث لدوري التنس الممتاز

شفق نيوز/ اقام الاتحاد العراقي للتنس في العاصمة بغداد منافسات التجمع الثالث لدوري أندية الدرجة الممتازة بمشاركة 8 فرق من أصل 12.

وقال رئيس لجنة الدوري، عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد التنس قيصر جاسب لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد العراقي للعبة حرص على إقامة بطولة الدوري الممتاز للأندية للمرة الثانية بعد توقفه منذ عام 2003.

واشار الى ان منافسات بطولة الدوري الممتاز تقام في أربعة تجمعات قسمت ما بين بغداد والفرات الاوسط واربيل .

واوضح ان منافسات التجمع الثالث اختتمت اليوم في ملاعب تنس الاتحاد بالعاصمة بغداد، مبيناً ان تسلسلات الفرق لغاية ختام الدور الثالث أسفرت عن تصدر فريق الحشد الشعبي اولاً وحل نادي الجيش ثانياً، ثم فريق نادي الأمانة بالمركز الثالث، وجاء فريق نادي الحلة رابعاً وفريق نادي الصيد خامساً.

واشار الى ان التجمع الأخير لبطولة الدوري الممتاز للموسم 2023 سينطلق في بغداد يوم 18 من تموز الحالي، وينتهي يوم 21 من الشهر ذاته .

واوضح ان الفريقين الأخيرين يهبطان لدوري الدرجة الأولى، فيما يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من فرق دوري الدرجة الاولى الى الدوري الممتاز .