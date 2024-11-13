الحشد الشعبي وجماهير كربلاء يتوجان بلقب بطولة أندية العراق للمصارعة الرومانية

شفق نيوز/ أسفرت نتائج بطولة أندية العراق الفرقية للمصارعة الرومانية لفئتي "U11"، يوم الأربعاء، عن فوز فريق نادي الحشد الشعبي بالمركز الأول، كما حقق فريق نادي الجماهير الكربلائي بنزلات فئة "U13" المركز الأول.

وشهدت نزالات البطولة التي نظمها الاتحاد العراقي للمصارعة على بساط قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي، مشاركة عدد كبير من المصارعين الذين مثلوا مختلف أندية العراق وقدموا مستويات كبيرة من خلال تنافس مثير لاحتلال مراكز الصدارة.

وفاز فريق نادي الحشد الشعبي بالمركز الأول جامعاً 225 نقطة، وجاء فريق نادي الرافدين بالمركز الثاني برصيد 105 نقطة، وحلّ فريق عمال نينوى بالمركز الثالث برصيد 55 نقطة.

وفي نزالات فئة "U13" توّج فريق نادي الجماهير الكربلائي بالمركز الأول بعد أن جمع 190 نقطة، يليه بالمركز الثاني فريق شباب العدل 168 نقطة، في حين احتل فريق نادي الحشد الشعبي المركز الثالث برصيد 165 نقطة.