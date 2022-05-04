الحشد الشعبي ممثل العراق الوحيد بالبطولة الآسيوية لكرة اليد

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، أن نادياً عراقياً واحداً سيشارك في بطولة الأندية العربية لكرة اليد.

وقال المنسق الإعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا، لوكالة شفق نيوز، إن "حامل اللقب للموسم 2021-2022 الشرطة اعتذر عن المشاركة، وكذلك الوصيف نادي الجيش للضائقة المالية، ليتقدم نادي الحشد الشعبي، لطلب المشاركة رسميا في بطولة الأندية المقبلة" .

وأضاف عبد الرضا، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، أعلن عن إقامه البطولة الآسيوية الـ24 للأندية أبطال الدوري للرجال للعام 2022-2021 في مدينة حيدر آباد الهندية، بعد اعتذار الجانب القطري استضافة الدوري".

وأشار إلى أن "الاتحاد العراقي منح فرصة للشرطة والجيش للتفكير بالمشاركة وتغيير رأيهما ولا سيما أن الاتحاد الآسيوي حدد الثامن من هذا الشهر كآخر موعد لتسلم كتب المشاركة لكن الناديين إعتذرا رسميا وستكون مشاركة العراق بفريق واحد هو الحشد الشعبي".

وكان نادي الحشد الشعبي ثالث الدوري العراقي لكرة اليد، قد أعلن مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية وقام بإرسال كشوفات وفده للاتحاد الآسيوي لاعتمادها رسمياً.

يذكر أن آخر فريق عراقي شارك بالبطولة، كان فريق الكرخ عام 2019 في الكويت وأحرز فيها المركز التاسع.