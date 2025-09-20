الحشد الشعبي إلى مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لأبطال اليد

شفق نيوز- الكويت

سيخوض فريق الحشد الشعبي لكرة اليد، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس المُقامة في الكويت.

ولم يتمكّن الفريق من تخطي نظيره الكويت الكويتي، في مباراة نصف نهائي البطولة بسنختها الـ40، التي جرت مساء السبت.

وخسر الحشد بنتيجة 45-24 ليفقد فرصة التأهل إلى المباراة النهائية.

وكانت نتيجة الشوط الأول لصالح فريق الكويت، بنتيجة 22-8.

وجاء تأهل الحشد الشعبي إلى المربع الذهبي بعد فوزه المستحق على نفط البصرة بنتيجة 31-27 في لقاء عراقي خالص ضمن ربع النهائي.

وفي مباراة أخرى من مباريات الترتيب، خسر نفط البصرة العراقي أمام قطر القطري، بنتيجة 27-24 في البطولة ذاتها.