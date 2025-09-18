الحشد الشعبي في نهائي البطولة العربية لأبطال الدوري والكأس

شفق نيوز- بغداد

تأهل فريق الحشد الشعبي العراقي لكرة اليد، يوم الخميس، إلى المباراة النهائية للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس بدورتها الأربعين.

حيث تمكّن الفريق من الفوز على نفط البصرة، بنتيجة 31-27 في دور ربع النهائي للبطولة التي تستضيفها الكويت.

وتقام منافسات البطولة العربية خلال الفترة من 12 إلى 22 أيلول الجاري، بمشاركة 11 فريقاً يمثلون نخبة الأندية العربية في لعبة كرة اليد.

وكان فريق نفط البصرة تأهل، إلى الدور ربع النهائي بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على الشباب السوري بنتيجة 34-26، بينما تأهل فريق الحشد للدور ذاته على الرغم من خسارته أمام البنك الأهلي المصري بنتيجة 27-38.

ومثل يد العراق في منافسات المجموعات، فريقا نفط البصرة الذي لعب في (المجموعة الأولى)، والحشد الشعبي الذي لعب في (المجموعة الثانية)، ووصل إلى نهائي البطولة.