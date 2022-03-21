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الحشد الشعبي بطلاً لدوري السلة للشباب

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-21T16:46:18+0000
الحشد الشعبي بطلاً لدوري السلة للشباب

شفق نيوز / انتزعت سلة الحشد الشعبي للشباب، يوم الاثنين، فوزاً من سلة الحلة، وكسرت احتكارها للقب دام لعشرة مواسم، ليتوج فريق الحشد بلقب بطولة الدوري للشباب المصاحب لدوري السلة الممتازة للموسم 2021/2022.

وجاء ذلك، بعد فوز فريق الحشد الشعبي لكرة السلة، على نظيره الحلة للشباب، بنتيجة 82 مقابل 64، في المباراة التي أقيمت على قاعة نادي الحلة وحضرها رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحشد الشعبي خالد كبيان.

وبذلك يكون فريق سلة الحشد الشعبي للشباب، قد كسر احتكار فريق الحلة الذي كان مهيمنا في الفوز بهذا اللقب للمواسم العشرة الأخيرة.

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