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الحشد الشعبي بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-28T17:36:48+0000
الحشد الشعبي بطلاً لدوري الدرجة الأولى لكرة الصالات

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي الحشد الشعبي الرياضي، يوم الخميس، لقب دوري الدرجة الأولى لكرةِ الصالات للموسم 2021-2022، بعد فوزه بركلاتِ الترجيح على فريق الشباب البصري.

وجرت مباراة نهائي دوري الدرجة الأولى لكرةِ الصالات المؤهلة إلى الدوري المُمتاز في قاعة الشباب وانتهت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتوّج فريق الحشد بلقب البطولة، فيما حصل فريق الشباب البصري على مركز الوصيف وفريق آليات الشرطة على المركز الثالث.

وحصل اللاعبون مصطفى جليل من الحشد الشعبي، ومصطفى أسعد من آليات الشرطة، وفيصل غازي بلدية البصرة، وعبد العليم محمد من بازوايا، على جائزة هداف الدوري (مناصفةً)، ونال اللاعب مرتضى عباس من فريق الحشد الشعبي على جائزة أفضل لاعب، وحاز الحارس عبد الحميد جمال من آليات الشرطة على جائزة أفضل حارس مرمى، وحصل مدرب فريق الحشد الشعبي ظاهر حبيب على جائزةِ أفضل مدرب.

وحضر حفل التتويجِ رؤساءُ الأندية الفائزة وأعضاء لجنة كرة الصالات والشاطئيّة.

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