الحسابات تعقدت.. الأرجنتين تحبط انتفاضة أسود الرافدين في الأولمبياد

‏شفق نيوز/ خسر المنتخب الأولمبي العراقي، أمام نظيره الأرجنتيني 3-1 ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لدورة الألعاب الأولمبية المقامة في باريس 2024، لكرة القدم.

وبهذه الخسارة، تعقدت حسابات الأولمبي العراقي، لبلوغ الدور المقبل في الأولمبياد، إذ يحتاج للفوز على نظيره المغربي، مع تعادل الأرجنتين أمام أوكرانيا، أو التعادل مع المغرب، مقابل خسارة الأرجنتين في الجولة الثالثة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الايجابي بهدف واحد لكلا المنتخبين، سجل الأرجنتين أولا عن طريق تياغو ألمادا في الدقيقة 14، ومن رأسية جميلة لكابتن منتخب العراق أيمن حسين جاء هدف التعديل عند الدقيقة 45+4.

وفي الشوط الثاني سجل الأرجنتين هدفه الثاني عن طريق البديل غوندو في الدقيقة 63، قبل أن يضيف اللاعب إيكي فيرنانديز الهدف الثالث للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 85.

ويواجه المنتخب الأولمبي العراقي في الجولة الثالثة نظيره المغربي في آخر مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية، يوم 30 من شهر تموز الجاري.