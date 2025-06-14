الحرب تمنع مهاجم إنتر ميلانو من الالتحاق بفريقه

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، اليوم السبت، بأن المهاجم الإيراني مهدي طارمي، لاعب نادي إنتر ميلانو، لم يتمكن من السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بمعسكر فريقه في ولاية كاليفورنيا، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وأوضحت الوكالة أن رحلة طارمي، البالغ من العمر 32 عاماً، أُلغيت لأسباب أمنية بعد إغلاق المجال الجوي الإيراني، مشيرة إلى أن نادي إنتر يواصل التواصل مع اللاعب لإيجاد حل يتيح له الانضمام إلى الفريق قبل انطلاق البطولة، إلا أن الوضع لا يزال معقداً نظراً للظروف الأمنية الراهنة.

ويستهل إنتر ميلانو مشاركته في البطولة فجر الأربعاء المقبل، بمواجهة نادي مونتيري المكسيكي، ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضاً ريفر بليت الأرجنتيني، وأوراوا ريد دايموندز الياباني.

وكان طارمي قد شارك مؤخراً مع منتخب بلاده في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث تأهلت إيران مباشرة بعد تصدرها للمجموعة الأولى.

يشار إلى أن مهدي طارمي انضم إلى صفوف إنتر ميلانو في تموز 2024 قادماً من نادي بورتو البرتغالي بصفقة انتقال حر، وبعقد يمتد حتى عام 2027، ليصبح أول لاعب إيراني يرتدي قميص النادي الإيطالي.

وجاء قرار منع السفر في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في ظل التوترات الإقليمية المتزايدة، وضمن عملية تقييم المخاطر المستمرة، ووفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.