"الحرب" تدفع اللاعبين العراقيين المحترفين نحو الطريق البريّ للوصول إلى البصرة

شفق نيوز/ أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العراقي لكرة أحمد الموسوي، يوم الاثنين، على أن الأحداث الجارية في المنطقة الإقليمية أجبرت اللاعبين العراقيين المغتربين والمحترفين إلى الوصول براً لمحافظة البصرة لملاقاة المنتخب الفلسطيني.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "لاعبينا المحترفين سيحضرون إلى البصرة بعد أن تأكدنا من حجوزاتهم وسيصلون مساء اليوم للبصرة براً قادمين من دولة الكويت التي قدمت تسهيلات بالإجراءات لوصول لاعبينا بالوقت المناسب".

وأضاف أن "عدم وصولهم مباشرة إلى مطار البصرة سببه الأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة"، مبيناً أن "كل المحترفين سينضمون مباشرة لأول وحدة تدريبية للمنتخب باستثناء أمير العماري الذي سيتخلف عن تدريبات اليوم بسبب تأخره مع ناديه وسيكون في تدريبات المنتخب يوم غد الثلاثاء بعد تأمين الحجوزات له".

وأشار الموسوي إلى أن "اللاعب علي جاسم المحترف في نادي كومو الإيطالي وصل إلى العراق على متن طائرة الخطوط الجوية العراقية قادماً من مطار إسطنبول (ترانسيت) بعد حجز مسبق، ليكون أول الواصلين من اللاعبين المحترفين الذين نترقب وصولهم اليوم".

وتابع "فيما يخص أيمن حسين فإن فحوصاته التي خضع لها في العراق جيدة ولا يوجد أي خلل وناديه الخور القطري أرتأى إجراء فحوصات ثانية له للتأكد من وضعه الصحي"، مؤكداً أنه "بنسبة كبيرة سيكون ضمن المنتخب في تدريبات اليوم في البصرة".

يذكر أن المنتخب العراقي سيجري أول وحدة تدريبية له مساء اليوم الاثنين في الساعة السادسة مساءً في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام كافة، وسيتم تخصيص الوقت المسموح لإجراء المقابلات الموحدة قبل انطلاق التدريبات، بينما سيكون التصوير العام مع انطلاق التدريبات، ولمدة خمس عشرة دقيقة من بداية التدريبات الأولى.

وتوقف دوري نجوم العراق بدءاً من اليوم الاثنين استعداداً لخوض المنتخب مبارياته ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم وتقام الأولى في البصرة أمام منتخب فلسطين يوم 10 من الشهر الجاري على ملعب البصرة، والثانية أمام كوريا الجنوبية في سيئول يوم 15 من نفس الشهر.