سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحدود يهبط رسمياً للدرجة الأولى بعد تعادله مع الطلبة

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-14T15:58:49+0000
الحدود يهبط رسمياً للدرجة الأولى بعد تعادله مع الطلبة

شفق نيوز/ ضيف ملعب احمد راضي المباراة الأولى التي جمعت نادي الطلبة مع نادي الحدود والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وبهذه النتيجة يكون الحدود قد هبط لدوري الدرجة الاولى بغض النظر عن نتيجة مباراته الاخيرة في الدوري الممتاز.

سجل هدف الطلبة وكاع رمضان في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول، وتمكن لاعب الحدود عبدالله كوفي من تسجيل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 36 بالمركز 17 مؤقتاً، ورفع الحدود رصيده للنقطة 31 بالمركز  التاسع عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق نادي نفط ميسان انتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

ورفع امانة بغداد رصيده للنقطة 49 بالمركز السابع، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 40 بالمركز الرابع عشر.

 

related

اربيل يخطف ثلاث نقاط على حساب الحدود في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-07-02 16:10:32
اربيل يخطف ثلاث نقاط على حساب الحدود في دوري الكرة الممتاز

تعادل سلبي بين الطلبة والنفط في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-06-30 20:25:28
تعادل سلبي بين الطلبة والنفط في دوري الكرة الممتاز

الطلبة يفوز على الكهرباء في ختام الجولة 19

Date: 2021-02-14 19:32:50
الطلبة يفوز على الكهرباء في ختام الجولة 19

ست مواجهات اليوم في دوري الكرة الممتاز

Date: 2021-02-09 06:35:29
ست مواجهات اليوم في دوري الكرة الممتاز

الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

Date: 2021-03-20 12:38:35
الطلبة يقلب الطاولة على القاسم ويعود بالنقاط الثلاثة الى بغداد

فوز صعب للشرطة على الطلبة بمستهل دوري اليد الممتاز

Date: 2019-11-13 15:14:46
فوز صعب للشرطة على الطلبة بمستهل دوري اليد الممتاز

دوري السلة يحسم الفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي

Date: 2021-05-27 16:20:43
دوري السلة يحسم الفرق الاربعة المتأهلة للمربع الذهبي

نادٍ عراقي مغمور يتعاقد مع 4 أجانب أحدهم لاعب برشلونة السابق

Date: 2020-09-28 14:54:45
نادٍ عراقي مغمور يتعاقد مع 4 أجانب أحدهم لاعب برشلونة السابق