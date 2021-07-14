الحدود يهبط رسمياً للدرجة الأولى بعد تعادله مع الطلبة

شفق نيوز/ ضيف ملعب احمد راضي المباراة الأولى التي جمعت نادي الطلبة مع نادي الحدود والتي انتهت بالتعادل الايجابي 1-1، وبهذه النتيجة يكون الحدود قد هبط لدوري الدرجة الاولى بغض النظر عن نتيجة مباراته الاخيرة في الدوري الممتاز.

سجل هدف الطلبة وكاع رمضان في الدقيقة الرابعة من الشوط الاول، وتمكن لاعب الحدود عبدالله كوفي من تسجيل هدف التعديل لفريقه في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ورفع الطلبة رصيده للنقطة 36 بالمركز 17 مؤقتاً، ورفع الحدود رصيده للنقطة 31 بالمركز التاسع عشر.

وفي اللقاء الثاني الذي جمع فريق امانة بغداد مع ضيفه فريق نادي نفط ميسان انتهى اللقاء بالتعادل السلبي 0-0.

ورفع امانة بغداد رصيده للنقطة 49 بالمركز السابع، ورفع نفط ميسان رصيده للنقطة 40 بالمركز الرابع عشر.