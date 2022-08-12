الحدود يعلن إكمال متطلبات التراخيص الاسيوية خلال ساعات و"الشعب" ملعبه في الدوري الممتاز

شفق نيوز / أعلنت ادارة نادي الحدود الرياضي، اليوم الخميس، انجاز ملف التراخيص للمشاركة في الدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما بينت أن ملعب الشعب الدولي سيحتضن مباريات فريقها في دوري الأضواء.

وقال أمين سر الهيئة الإدارية ومشرف الفريق حازم تيموز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "وزارة الشباب والرياضة خاطبت ادارة النادي بموافقتها بشكل رسمي على أن يكون ملعب الشعب الدولي ملعباً لفريقنا خلال الموسم الجديد (٢٠٢٢-٢٠٢٣)".

وأضاف تيموز أن "بعد نجاحنا في اختيار الملعب المناسب للفريق اوشكنا بذلك على انجاز كافة المتطلبات اللازمة للحصول على رخصة المشاركة في الدوري الممتاز".

وتابع أمين سر نادي الحدود أنه "حرصنا خلال الأيام الماضية على تحقيق كافة المعايير في لائحة التراخيص وبشكل قانوني ، وهو ما يجعلنا نثق برصانة ملف نادينا للحصول على تلك الرخصة"، لافتا إلى "إعلان إنهاء ملف التراخيص الخاص بنادي الحدود بشكل نهائي خلال الساعات القليلة المقبلة".