الحدود يضّيف اربيل في نصف نهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ يلتقي فريقا الحدود وأربيل لكرة القدم، يوم الاثنين، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العراق.

وتقام المباراة على ملعب الشعب الدولي عند الساعة الثامنة مساءً.

وسيلاقي الفريق الفائز من مباراة اليوم بين الحدود واربيل، الفريق الفائز من مباراة القوة الجوية والكرخ في المباراة النهائية لبطولة كأس العراق.

وكان فريق اربيل قد تأهل مباشرة لدور نصف نهائي كأس العراق بعد إعلان النادي البحري انسحابه رسمياً من المنافسات في مباراة ربع النهائي التي كان من المقرر إقامتها على ملعب فرانسوا حريري في أربيل.