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الحدود يسمي مدرباً جديداً لفريقه بعد استقالة مظفر جبار

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-07T13:17:12+0000
الحدود يسمي مدرباً جديداً لفريقه بعد استقالة مظفر جبار

شفق نيوز/ اعلنت ادارة نادي الحدود الرياضي، يوم الأحد، عن تسمية المدرب عمار حسين مدرباً لفريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل مظفر جبار.

وقال امين سر النادي، حازم تيمور، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة تعاقدت مع المدرب عمار حسين بعد استقالة المدرب مظفر جبار بناء على طلبه، مضيفا أن المدرب الجديد سيتسلم مهمته اليوم لقيادة الفريق ونأمل أن يقدم شيئا ايجابيا للفريق وتحقيق نتائج طيبة في الجولات المقبلة من الدوري.

ولفت الى ان الادارة تطمح لتعويض نزيف النقاط التي فقدها الفريق في الجولات السابقة حتى اصبح في ترتيب لا يحسد عليه وهو المركز ما قبل الاخير برصيد 18 نقطة.

ويواجه الحدود فريق الصناعات الكهربائية يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة الممتاز.

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