الحدود يسمي عباس عطية مدربا لفريقه الكروي

شفق نيوز/ سمت الهيئة الادارية لنادي الحدود، يوم الاثنين، الكابتن عباس عطية مدرباً لفريقها الكروي لقيادته خلال الموسم الحالي.

واكد مصدر بالمكتب الإعلامي لنادي الحدود لوكالة شفق نيوز بان عباس عطية سيستلم مهمته من يوم غد في تدريب الفريق.

وكان المدرب عمار حسين اعتذاره من الاستمرار في مهمته مدرباً لفريق الحدود لاسباب خاصة بعد تعادل الفريق أمام نفط ميسان.

وتعادل الحدود امس ايجابياً مع نفط ميسان بنتيجة 2-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب التاجي ضمن مباريات الجولة 32 لدوري الكرة الممتاز .

وتخلص الحدود من ترتيبه المركز الأخير بعد تعادله ليصبح رصيده 24 نقطة تاركاً المركز الأخير للسماوة بنفس النقاط لكن يفوقه بتسجيل الأهداف.