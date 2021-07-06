الحدود يخطف 3 نقاط ثمينة من الشرطة في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ ضيف ملعب الشعب الدولي مساء يوم الثلاثاء مباراة ضمن منافسات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز، جمعت اصحاب الارض فريق نادي الشرطة وضيفه فريق نادي الحدود.

وانتهت المباراة بفوز الحدود 2-1.

سجل الشرطة هدفه عن طريق اللاعب علاء مهاوي في الدقيقة 35 من الشوط الاول وعادل النتيجة للحدود اللاعب منار طه في الدقيقة الاخيرة من زمن الشوط الاول، وفي الدقيقة الاولى من الوقت المحتسب بدل الضائع جاء الهدف الثاني للحدود عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب منار طه.

وبهذه النتيجة رفع الحدود رصيده للنقطة 30 بالمركز التاسع عشر ، وتجمد رصيد الشرطة عند لنقطة 65 بالمركز الرابع .