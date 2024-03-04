الحدود يحقق الفوز على اربيل في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحدود من خطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه فريق اربيل بعد تحقيقه الفوز بهدف واحد دون مقابل للضيوف في انطلاق منافسات الجولة الثامنة عشر لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر اليوم الاثنين، على ملعب نادي الكرخ.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف الحدود الوحيد في المباراة عند الدقيقة 69 من ركلة جزاء نفذها بنجاح ابراهيم غازي، الذي رفع رصيده للهدف العاشر بوصافة الهدافين خلف لاعب القوة الجوية ايمن حسين، المتصدر برصيد 14 هدف.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من امجد كامل حكم ساحة ، ويساعده أحمد صباح مساعد أول، ووليد كامل مساعد ثاني، ومحمد صادق حكم رابع، وعلي حسين حكم "فار".