الحدود يحسم وصافة الدوري الممتاز والتأهل لنجوم العراق بفوز على الجولان

تمكن فريق الحدود، مساء اليوم الخميس، من تحقيق الفوز على المتصدر فريق الجولان، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على أديم ملعب الجولان بقضاء الفلوجة، في مباراة قمة الدوري الممتاز، حيث حسم الحدود المباراة لصالحه بعد الفوز على الجولان بنتيجة (1 - 0).

وبفوز الحدود اليوم، فقد حسم مركز الوصافة برصيد 64 نقطة، بينما حافظ الجولان على مركزه في الصدارة برصيد 75 نقطة.

وحسم الجولان كذلك التأهل إلى دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 بغض النظر عن نتائج المباريات المتبقية في الدوري الممتاز.