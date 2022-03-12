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الحدود يحسم تأهله للدوري العراقي الممتاز قبل جولتين

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-12T15:10:28+0000
الحدود يحسم تأهله للدوري العراقي الممتاز قبل جولتين

 شفق نيوز/ جرت، اليوم السبت، ست مباريات ضمن منافسات الجولة 20 لدوري الدرجة الاولى العراقي لكرة القدم.

وتمكن فريق الحدود من العودة الى الدوري الممتاز قبل جولتين من النهاية بعد فوزه على سوق الشيوخ بهدفين نظيفين،  مستفيداً في الوقت ذاته من خسارة دهوك اليوم امام فريق نادي المرور 0-1. وضمن المنافسات ذاتها فاز  فريق نادي الدفاع المدني على مضيفه ميسان 2-0، وفوز فريق نادي الصليخ على مضيفه فريق نادي مصافى الجنوب 2-1 ، وفوز فريق نادي الكوفة على ضيفه فريق نادي عفك بنتيجة 1-0.

وأخيرا اعتبار فريق نادي الجنسية فائزاً على فريق نادي بابل 3-0 لعدم حضور الاخير .

 

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