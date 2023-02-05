الحدود يحرم الكهرباء من تصدر فرق الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تعادل فريقا الحدود والكهرباء، مساء اليوم الاحد، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب الشعب الدولي بتمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وسجل فريق الكهرباء أولاّ في الدقيقة 27 من الشوط الاول عن طريق ديمي داوودا، وفي الشوط الثاني تمكن الحدود من تعديل النتيجة عن طريق المحترف محمد سويعيد في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع الكهرباء رصيده للنقطة 29 بالمركز الثاني، ورفع الحدود رصيده للنقطة 21 بالمركز العاشر.