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الحدود "يحرج" القوة الجوية أمام كاساس والنجف يتغلب على نوروز

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-24T18:20:54+0000
الحدود "يحرج" القوة الجوية أمام كاساس والنجف يتغلب على نوروز

شفق نيوز/ نجح فريق الحدود بخطف نقطة ثمينة من متصدر الدوري الممتاز القوة الجوية، مساء اليوم الخميس، فيما تمكن النجف من الفوز على ضيفه نوروز، ضمن منافسات الجولة السادسة.

وانطلقت المباراتان في الساعة السابعة من مساء اليوم، وفي المباراة الاولى التي حضرها مدرب منتخب العراق الاسباني خاسيس كاساس والجهاز الفني المساعد له، والتي جمعت فريق نادي القوة الجوية امام ضيفه الحدود على ملعب المدينة في العاصمة بغداد، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.

بينما جمعت المباراة الثانية فريق نادي النجف وضيفه فريق نادي نوروز على ملعب النجف الدولي وانتهت بفوز النجف بنتيجة 2-1.

وانتهى الشوط الاول بتقدم الضيوف فريق نوروز بهدف دون مقابل، جاء في الدقيقة الثالثة عن طريق المحترف كلاوديو اوليفيرا.

وفي الشوط الثاني سجل النجف هدف التعديل في الدقيقة 48 عن طريق عبدا لله حسون، وعاد النجفيون ليسجلوا هدفهم الثاني عن طريق مهدي كامل في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

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