الحدود يجدد لمدربه وثلاثة اندية جماهيرية تتعاقد مع لاعبين جُدد للموسم الكروي المقبل

شفق نيوز/ جددت ادارة نادي الحدود، اليوم السبت، تعاقدها مع الملاك التدريبي لفريقها الكروي المؤلف من عادل نعمة مدرباً أول للفريق يساعده ابراهيم عبد نادر، وهشام علي مدرباً لحراس المرمى، فيما تعاقدت ثلاثة أندية جماهيرية مع لاعبين جدد لتمثيل فرقها الكروية للموسم الكروي المقبل.

فقد تعاقدت ادارة نادي الطلبة رسمياً مع اربعة لاعبين بارزين لتمثيل فريقها الكروي للموسم 2023-2024، وهم: كل من نهاد محمد وكرار سعد قادمين من نادي الكرخ، وكرار نبيل قادماً من نادي القوة الجوية، ومهدي كامل لصفوف الانيق قادماً من نادي النجف".

كما "تعاقد قائد نادي الزوراء سعد عبد الامير مع فريق نادي القوة الجوية لتمثيل كرة الصقور للموسم المقبل".

كما "التحق الجناح النيجيري كريستوفر جون قادماً من الداخلية المصري ليوقع على كشوفات نادي الزوراء".

يذكر ان فريق نادي الشرطة توج بلقب الدوري العراقي الممتاز للموسم الكروي الأخير 2022-2023، برصيد 82 نقطة .