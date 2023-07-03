الحدود يجتاز نفط ميسان في الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحدود من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي نفط ميسان بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة 35 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم .

وجرت المباراة في الساعة السادسة من عصر اليوم الاثنين على ملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وسجل الحدود هدفه الأول في الدقيقة 25 عبر اللاعب محمد سويعيد، وفي الدقيقة 48 جاء الهدف الثاني للحدود عن طريق مصطفى محمود، وفي الدقيقة 77 جاء هدف نفط ميسان الوحيد عن طريق حمزة عباس، وعاد الحدود ليسجل هدفاً ثالثاً عن طريق محمد سويعيد في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة رفع فريق الحدود رصيده للنقطة 46 بالمركز الثاني عشر وتجمد رصيد نفط ميسان عند النقطة 47 بالمركز العاشر .