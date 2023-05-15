الحدود يتأهل لدور الثمانية بفوزه على الشرقاط في مباراة مؤجلة لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحدود من تحقيق الفوز على فريق نادي الشرقاط في بطولة كاس العراق لكرة القدم ليتأهل الى دور الثمانية من المنافسات .

وجرت المباراة وهي مؤجلة من دور الـ16 المؤهلة لدور الـ8 عند الساعة الخامسة من عصر يوم الاثنين على ملعب الشعب الدولي.

وسجل الحدود هدفه الاول في الدقيقة الثامنة من الشوط الاول عن طريق كوفي يبوا، وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء سجل الحدود هدفه الثاني عن طريق سراج الدين صباح ، وقلص الشرقاط النتيجة في الدقيقة 57 بعد تسجيله هدف عن طريق محمد حماد.