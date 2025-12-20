الحدود يتوج بلقب بطولة العراق للمصارعة الرومانية

شفق نيوز- بغداد

توج فريق الحدود للمصارعة الرومانية، يوم السبت، بلقب بطولة أندية العراق بهذه اللعبة.

وأقيمت المنافسات الختامية للمصارعة الرومانية في قاعة ملعب الشعب الدولي بمجمع الشعب في العاصمة بغداد.

وجاء بالمركز الثاني فريق الحشد الشعبي بعد منافسة شرسة مع مصارعي الحدود ليتمكن من حسم النتيجة لصالحه.

وحل فريق آليات الشرطة من بغداد بالمركز الثالث بعد أن قدم مصارعوه أداءً مميزاً خلال المنافسات.

وكان فريق نادي أمانة بغداد توج أمس الجمعة بلقب بطولة أندية العراق بالمصارعة الحرة لفئة المتقدمين، التي نظمها الاتحاد العراقي للمصارعة، متقدماً على فريق نادي الشرطة الذي حل في المركز الثاني فيما جاء فريق نادي الرد السريع في المركز الثالث.