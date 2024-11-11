الحدود يتوج بلقب بطولة العراق للمصارعة الرومانية

شفق نيوز/ توج يوم الاثنين، فريق الحدود بالمركز الاول في بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية، التي استضافتها العاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للمصارعة، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "بطولة العراق للمتقدمين بفعالية الرومانية اختتمت اليوم وتمكن فريق الحدود المحافظة على اللقب حيث كان قد توج العام الماضي بالمركز الاول ايضاً".

وأضاف عبد الكاظم، أن "فريق الحشد الشعبي جاء بالترتيب الثاني ، ثم فريق الشرطة بالمركز الثالث"، مشيراً إلى أن "بطولة الاندية العراقية للمصارعة الرومانية اختتمت مساء اليوم على بساط الاتحاد المركزي للمصارعة في مجمع الشعب الدولي".

وكان نادي الأمانة قد أحرز المركز الأول في بطولة اندية العراق للمصارعة الحرة، التي اختتمت منافساتها امس الاحد على قاعة ملعب الشعب الدولي، وجاء فريق نادي الحشد في المركز الثاني وحل نادي الاعظمية في المركز الثالث.