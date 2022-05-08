الحدود يتوج ببطولة المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً

شفق نيوز / توج نادي الحدود الرياضي، يوم الأحد، بالمركز الأول في ختام بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية لفئة الاولمبي تحت 32 عاماً.

وجاء تتويج الحدود بعد أن جمع 205 نقاط، بينما حل نادي الشرطة بالمركز الثاني، بعد جمعه 176 نقطة ثم نادي الجيش ثالثا بعد جمعه 172 نقطة، بينما حصل نادي الثورة الكركوكي على المركز الثالث مكرر بعد جمعه 131 نقطة.

وجرت منافسات البطولة في قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وكان فريق ناشئة نادي الكاظمية للمصارعة، قد توج أمس السبت، بالمركز الأول في ختام بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية.