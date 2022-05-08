سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الحدود يتوج ببطولة المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-08T17:11:01+0000
الحدود يتوج ببطولة المصارعة الرومانية تحت 23 عاماً

شفق نيوز / توج نادي الحدود الرياضي، يوم الأحد، بالمركز الأول في ختام بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية لفئة الاولمبي تحت 32 عاماً.

وجاء تتويج الحدود بعد أن جمع 205 نقاط، بينما حل نادي الشرطة بالمركز الثاني، بعد جمعه 176 نقطة ثم نادي الجيش ثالثا بعد جمعه 172 نقطة، بينما حصل نادي الثورة الكركوكي على المركز الثالث مكرر  بعد جمعه 131 نقطة.

وجرت منافسات البطولة في قاعة الاتحاد بملعب الشعب الدولي في العاصمة بغداد.

وكان فريق ناشئة نادي الكاظمية للمصارعة، قد توج أمس السبت، بالمركز الأول في ختام بطولة أندية العراق بالمصارعة الرومانية.

related

الحدود يتوج اولاً في بطولة اندية العراق للمصارعة الرومانية.. صور

Date: 2021-08-31 10:04:26
الحدود يتوج اولاً في بطولة اندية العراق للمصارعة الرومانية.. صور

رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

Date: 2021-07-22 10:57:35
رسميا .. اثنان فقط يمثلان العراق في طوكيو غدا

العراق واسبانيا يوقعان مذكرة تفاهم رياضي

Date: 2022-01-19 13:58:38
العراق واسبانيا يوقعان مذكرة تفاهم رياضي

النفط يفوز على الطلبة في الدوري الممتاز

Date: 2021-01-22 12:16:53
النفط يفوز على الطلبة في الدوري الممتاز

العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

Date: 2021-04-07 06:58:40
العراق يتسلم دعوة رسمية للمشاركة في أولمبياد طوكيو

تأهل ملاكمين عراقيين لدور الثمانية من بطولة آسيا

Date: 2019-11-12 15:13:51
تأهل ملاكمين عراقيين لدور الثمانية من بطولة آسيا

اتحاد كرة الطاولة العراقي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع نظيره الفلسطيني

Date: 2022-03-20 11:58:13
اتحاد كرة الطاولة العراقي يوقع مذكرة تفاهم مشترك مع نظيره الفلسطيني

تصنيف جديد لـ"فيفا" يضع المنتخب العراقي بالمركز 72 عالميا والثامن آسيوياً

Date: 2021-10-21 10:08:26
تصنيف جديد لـ"فيفا" يضع المنتخب العراقي بالمركز 72 عالميا والثامن آسيوياً