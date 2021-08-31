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الحدود يتوج اولاً في بطولة اندية العراق للمصارعة الرومانية.. صور

Category: ريـاضة

Date: 2021-08-31T10:04:26+0000
الحدود يتوج اولاً في بطولة اندية العراق للمصارعة الرومانية.. صور

شفق نيوز/ توج فريق نادي الحدود، اليوم الثلاثاء، للمصارعة بالمركز الاول في بطولة اندية العراق بالمصارعة الجارية في زاخو بمحافظة دهوك باقليم كوردستان.

وتمكن الحدود من التربع على منافسات الرومانية بحصده المركز الاول في بطولة اندية العراق للعبة تاركاً المركز الثاني لفريق نادي الجيش، بينما جاء فريق نادي الشرطة بالمركز الثالث، وبذلك اختتمت منافسات المصارعة الرومانية  التي احتضنتها مدينة زاخو.

وقال شعلان عبد الكاظم رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن المنافسات كانت شرسة بين مصارعي الفرق المشاركة واسفرت عن تتويج الحدود اولاً، مبيناً أن تنظيم البطولة شهد نجاحاً جيداً سيما وأن الاخوة في زاخو كانوا على قدر المسؤولية في تهيئة كل وسائل النجاح .

وأشار الى انه سيتم في ضوء النتائج اختيار المصارعين الفائزين لتشكيلة منتخب العراق بالمصارعة الرومانية .

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