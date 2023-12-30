الحدود يتغلب على نفط الوسط في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تغلب نادي الحدود على مضيفه نادي نفط الوسط بنتيجة 2-1 ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم التي جرت اليوم السبت.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدف واحد دون مقابل لنفط الوسط ، جاء الهدف عن طريق اللاعب ابراهيم غاز بالدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني؛ سجل نفط الوسط هدف التعديل عن طريق سامر محسن بالدقيقة 76 وعاد الحدود ليسجل هدف التقدم الثاني عن طريق علي كريم بالدقيقة 81 ليخرج الحدود فائزا في لقاء اليوم ويخط ثلاث نقاط ثمينة اقتنصها من أرض الخصم.

وبتسجيل لاعب الحدود إبراهيم غازي هدف اليوم للحدود يكون قد تعادل بعدد الأهداف بثمانية أهداف مع لاعب القوة الجوية ايمن حسين، ولاعب نفط الوسط علاء الدين الدالي.